Під час візиту до Москви Янукович зустрінеться з Путіним

Прем’єр-міністр України Віктор Янукович відвідає з дводенним візитом Москву. 22 червня в ході візиту глава українського уряду візьме участь у Другому засіданні Комітету з питань економічного співробітництва Міждержавної українсько-російської комісії, на якому будуть підбиті підсумки роботи усіх одинадцяти галузевих підкомісій. Підсумком засідання Комітету має стати ухвалення довгострокової програми двостороннього економічного співробітництва. За результатами роботи Комітету передбачається підписання угоди про врегулювання торгівлі окремими видами металургійної продукції та протокол на 2007 рік до міжурядової угоди про виробничу кооперацію.