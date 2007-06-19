Янукович планує зустрітися з Путіним

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує зустрітися з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ в ході свого візиту до Москви 21-22 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на брифінгу в Кабміні.

«У Москві відбудеться засідання міжурядової комісії України і Російської Федерації, на якому ми підіб’ємо підсумки в наших відносинах за відповідний період часу, і, думаю, нам приємно буде відзначити зростання товарообороту між нашими країнами», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що уряди України і Росії «все більше знаходять рішення з тих питань, в яких є розбіжності».

«Дискусія завжди проходить гостро, але ми завжди знаходимо рішення. Під час проведення цієї міжурядової комісії, як завжди напередодні, ми домовилися про зустріч з Президентом В.ПУТІНИМ», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому голова уряду підкреслив, що після санкт-петербурзького економічного форуму обговорював з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ тему розвитку українсько-російських відносин.

«У нас є спільне бачення і пріоритети, за якими ми відстоюватимемо наші державні інтереси. Та інформація, яку я одержав від Президента, досить оптимістична - на серпень заплановано засідання Міждержавної комісії ЮЩЕНКО-ПУТІН, яка швидше за все відбудеться на території Росії – або в Москві, або в Сочі», - додав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, в ході засідання Міжурядової комісії в Москві 21-22 червня «будуть підготовлені всі питання, які потребують вирішення на президентському рівні».