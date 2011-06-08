Найбіднішими українськими політиками виявилися Балога та Герман

Міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога виявився найбіднішим українським політиком. Згідно з декларацією про доходи, в минулому році він отримав лише 67 тис. 66 грн, з яких 57 тисяч гривень - зарплата.

Про це пише "Фокус", який публікує ТОП найбільш бідних українських політиків.

Услід за Балогою йде радник президента України - керівник Головного управління з гуманітарних та суспільно-політичних питань адміністрації президента України Ганна Герман, яка заробила лише 164 тис. грн.

Андрій Парубій задекларував 244,7 тис. грн доходів у 2010 році і також увійшов до списку. Втім, менше, ніж Парубій, в 2010 році змогли заробити представники НУ-НС Григорій Омельченко та В`ячеслав Кириленко, нардеп від БЮТ Наталія Королевська, позафракційний Григорій Омельченко і депутат-сумісник Владислав Каськів.

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами та депутат Владислав Каськів у минулому році заробив 234,4 тисячі гривень. Як і у випадку з іншими нардепами, 35 тисяч з них матеріальна допомога на оздоровлення. У власності депутата немає ні будинку, ні квартири, ні землі, але зате є дві машини - Toyota Land Cruiser і Volkswagen.

Не багато за мірками української політики заробляє і народний депутат від НУ-НС В`ячеслав Кириленко. У 2010 році він задекларував 234 800 гривень сукупного доходу. Є у власності депутата і квартира площею 207 квадратних метра, а у членів його родини - гараж площею 16,6 квадратних метра. Автомобілів і банківських вкладів ні у Кириленка, ні у його близьких немає.

Менше, ніж у більшості колег, дохід і у представниці БЮТ Наталії Королевської. У 2010 році вона заробила 202,9 тисячі гривень - це вже з 35 тис. грн. матеріальної допомоги, куди увійшли ще 2,5 тисячі гривень страхової допомоги та майже 140 гривень дивідендів.

У власності в сім`ї Королівської є квартира площею 264,1 квадратних метра, а ось у її особистій власності зазначений пункт "Інше" площею 545,2 квадратних метрів. Машини у Королевської, виходячи з декларації, немає. Зате є у членів її сім`ї: Mersedes S320, Mersedes S350 і Range Rover. На рахунках у банках і фінансово-кредитних установах у депутатки зберігається майже 32 тисячі гривень.

Народний депутат Григорій Омельченко у 2010 році отримав 235 640 гривень доходу, з яких 35 тисяч гривень становить матеріальна допомога. У власності політика немає автомобіля, але є невелика житлоплоща - квартира в 42 квадратних метра, яку, за словами Омельченка, він отримав ще в 1981 році. Є у нього і невеликий рахунок в банку на суму 5800 дол.

Одна з найменших зарплат в українському парламенті у сина президента Віктора Януковича-молодшого. У декларації політика зазначено, що він у 2010 році заробив 179,5 тисячі гривень, плюс традиційні 35 тисяч гривень матеріальної допомоги, а в якості дивідендів і відсотків отримав цілих 203 грн. Всього 214 800 гривень сукупного доходу.

Правда, на відміну від багатьох своїх колег, Янукович молодший офіційно підтвердив наявність у нього недешевої власності: земельної ділянки площею 0,16 га, квартири на 378,1 кв.м, а також дачі - адміністративний будинок площею 367,5 кв.м та госпблок на 143,4 кв.м. Є і банківський вклад на суму 283 тисячі гривень. А ось машин немає.

ТСН