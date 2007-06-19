Замковенко проголосив себе леді Ю

Фракція БЮТ продовжує свою роботу у Верховній Раді п’ятого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив член цієї фракції Микола ЗАМКОВЕНКО.

За його словами, до складу фракції БЮТ входить 14 народних депутатів: М.ЗАМКОВЕНКО, Олександр КОВТУНЕНКО, Володимир ОЛІЙНИК, Олег АНТІПОВ, Валерій ЧИЧКОВ, Сергій СІНЧЕНКО, Олександр ЄДІН, Олег НАДОША, Володимир ТКАЧЕНКО, Максим ЛУЦЬКИЙ, Сергій ПОЛІЩУК, Павло ЛЕБЕДЄВ, Інга ВЕРШИНІНА та Олена ВІТЕНКО.

Головою фракції БЮТ обрано М.ЗАМКОВЕНКА.

Новий лідер фракції БЮТ зазначив, що депутати, які залишилися працювати у ВР від імені БЮТ, не згодні з політикою колишнього керівництва фракції БЮТ і тому не писали заяв про вихід із фракції.

М.ЗАМКОВЕНКО нагадав, що 103 народні депутати від цієї політичної сили написали заяви про вихід із фракції БЮТ та автоматично припинили свої депутатські повноваження.

М.ЗАМКОВЕНКО наголосив, що тим самим депутати переслідували мету проведення дострокових виборів до Верховної Ради, але це може призвести до непередбачуваних наслідків.