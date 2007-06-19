Чи треба віддати Василя Цушка під суд

Печерський районний суд м.Києва визнав незаконною постанову про порушення кримінальної справи стосовно міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА, яку після подій на території Генпрокуратури було видано на той час в. о. генпрокурора Віктором ШЕМЧУКОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

За словами її співробітників, дана постанова була оскаржена у Печерському райсуді Києва, що прийняв рішення про її незаконність.

"Зараз ми вивчаємо законність даного рішення суду", - заявив представник прес-служби Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Президент України звільнив Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора. Депутати коаліції, не згодні з цим рішенням, прибули до будівлі Генпрокуратури, щоб "забезпечити законний порядок в країні".

Також до Генпрокуратури прибув В.ЦУШКО у супроводі спецпідрозділу "Беркут". Вони розпочали бійку з представниками Управління держохорони, щоб проникнути в кабінет генпрокурора. У свою чергу, працівники Управління держохорони прибули до Генпрокуратури, щоб гарантувати призначення керівником відомства Віктора ШЕМЧУКА.

25 травня в.о. генерального прокурора В.ШЕМЧУК заявив, що Служба безпеки України веде розслідування кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА за перевищення службових повноважень.