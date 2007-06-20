Від справ проти Цушка залишилась лише справа проти Гелетея

Колишній в.о. генерального прокурора Віктор ШЕМЧУК не знав про скасування Печерським райсудом Києва постанови про порушення кримінальних справ проти міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА, пов`язаних із захопленням будинку Генеральної прокуратури.

"При мені ці справи активно розслідувалися. Підстави як для їхнього порушення, так і для подальшого залучення до відповідальності усіх винних були. Куди вони (підстави) пропали – я не знаю", - заявив заступник генпрокурора, прокурор Криму В.ШЕМЧУК газеті "Коммерсант-Украина".

Водночас, пише видання, заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН, який курирує діяльність Головного слідчого керування Генпрокуратури, підтвердив, що постанови про порушення даних кримінальних справ дійсно скасовані в судовому порядку. "Усе те, що напорушував ШЕМЧУК, усі ці справи припинені судом", - повідомив він.

19 червня стало відомо, що Печерський райсуд скасував постанови про порушення кримінальних справ, пов`язаних із захопленням будинку Генпрокуратури 24 травня.

В.ШЕМЧУК, який виконував на той момент обов`язки генпрокурора, порушив 4 кримінальні справи. Спочатку розслідування було доручено СБУ, однак після повернення на посаду генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА усі ці справи були витребувані Генпрокуратурою.

Скасування постанов про порушення кримінальних справ, пов`язаних із захопленням будинку Генпрокуратури, ініціював В.ЦУШКО. У постанові Печерського райсуду, винесеній ще 14 червня, зазначено, що інтереси позивача представляв "адвокат Ю.А.КРИШМАРЕЛА".

Адвокат міністра оскаржив справи, порушені за фактами перевищення влади і службових повноважень В.ЦУШКОМ і співробітниками МВС, а також кримінальну справу за фактом захоплення будівлі Генпрокуратури і справу за фактом перешкоджання виконанню службових обов`язків членамами оперативно-слідчої групи СБУ.

Як повідомляє газета, рішення про скасування постанов про порушення кримінальних справ Печерський райсуд прийняв на підставі того, що при їхньому винесенні не була проведена відповідна дослідча перевірка. При цьому суд не взяв до уваги, що пізніше у ході розслідування цих справ співробітники СБУ опитали понад 100 осіб.

У провадженні Генпрокуратури залишилася ще одна, п`ята кримінальна справа, порушена одним зі слідчих Головного слідчого управління Генпрокуратури за фактом захоплення цього відомства.

"Ця справа – інша сторона медалі. Генпрокуратура розглядає втручання у свою діяльність і захоплення будинку співробітниками УДО", - розповіло джерело видання в Головному слідчому управлінні.

Начальник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ стверджує, що його підлеглі були допитані лише як потерпілі. "Співробітники УДО 24 травня знаходилися на своєму робочому місці. У нас 14 потерпілих, 1 особа лежить у лікарні. І склад злочину щодо них задокументований", - заявив він.

В.ГЕЛЕТЕЙ переконаний, що розслідування справ, постанови про порушення яких скасовані у судовому порядку, буде відновлено.

"Не так просто буде закрити ці справи, як це комусь хочеться. Суд може закривати все що завгодно... Подивимося, як Генпрокуратура буде діяти. Вона повинна, просто зобов`язана аргументовано доводити законність порушення цих справ", - переконаний він.