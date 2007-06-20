Регіонали вказали Балозі його місце

До повноважень керівника Секретаріату Президента Віктора Балоги не входить визначення повноважності Верховної Ради. про це заявив керівник юридичного департаменту Центрального апарату Партії регіонів, народний депутат України Юрій Мірошниченко, повідомляє сайт Партії регіонів.

Зокрема, нардеп послався на основний закон: «Частиною 1 статті 90 Конституції України закріплено принцип безперервності державної законодавчої влади, відповідно до якого повноваження Верховної Ради припиняються тільки в день відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання. Саме тому парламент нинішнього скликання продовжуватиме свою роботу в комітетах та округах навіть після того, як 167 народних депутати склали свої повноваження».

Юрій Мірошниченко підкреслив сумнівність підстав для визначення повноважності вищого законодавчого органу керівником Президентської канцелярії: «Необхідно звернути увагу п. Балоги на те, що кінцеву крапку в цьому процесі згідно ст. 9, 10, 11 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» може поставити тільки ЦВК. Саме Комісія на своєму засіданні повинна прийняти рішення стосовно т. зв. обнуління списків партій та блоків. Наразі ж навіть заступник керівника Секретаріату п. Ставнійчук робить заяви про правову невизначеність щодо можливості комісії ухвалити рішення про заміщення депутатів, повноваження яких були достроково припинені».

Також народний депутат висловив подив щодо дати, з якої Секретаріат Президента вважає Верховну Раду неповноважною: «Навіть якщо саме 2 червня керівництво Блоку Ю. Тимошенко та «Нашої України» затвердили дострокове складання повноважень своїх депутатів, то процедура по складанню цих повноважень, згідно постанови Верховної Ради, закінчилася тільки через два тижні, тобто 15 червня. Іншими словами, 2 червня депутати тільки задекларували свою готовність скласти повноваження, а 15 червня така дія відбулася де-юре. Тому, скоріш за все, якраз у п. Балоги немає правових підстав для того, аби повертати без належного опрацювання прийняті парламентом закони».