Мороз подався розвивати самоврядування на місцях

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ перебуває з робочою поїздкою у Житомирській області.

Як передає кореспондент УНІАН, у Коростені О.МОРОЗ проведе засідання Консультативно-дорадчої ради з питань законодавчого забезпечення місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

Члени Консультативно-дорадчої ради розглянуть питання про практику роботи органів місцевого самоврядування Житомирської області; про перелік пам`яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації; про зміни до Конституції України щодо розвитку місцевого самоврядування та формування його органів.

Заплановано, що О.МОРОЗ відвідає Коростенський центр захисту та реабілітації громадян похилого віку та ознайомиться із роботою Іршанського ГЗК.

О.МОРОЗ також дасть прес-конференцію та здійснить запис на місцевому телебаченні.