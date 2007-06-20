Янукович вважає, що у вересні вже буде пізно

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем`єр-міністру з питань житлово-комунального господарства Володимиру РИБАКУ вивчити ситуацію з підготовки до зими.

Як передає кореспондент УНІАН, таке завдання В.ЯНУКОВИЧ поставив сьогодні під час засідання уряду.

«Стан справ слід вивчати зараз, а не у вересні-жовтні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду доручив В.РИБАКУ вжити організаційних заходів і провести селекторні наради щодо питань підготовки до зими. «Слід не викликати людей до Києва, а їхати на місця і вивчати ситуацію. Ми знаємо наші слабкі місця і що треба робити», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також доручив залучити до цієї роботи всіх губернаторів і галузевих міністрів.