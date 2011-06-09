У Нашій Україні пророкують «черговий газовий скандал» наприкінці року

Голова виконкому партії "Наша Україна" Сергій БОНДАРЧУК вважає, що газові переговори між Україною і Росією зірвано та прогнозує «черговий газовий скандал» наприкінці року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку С.БОНДАРЧУК висловив під час круглого столу на тему "Газові відносини України і Росії" в Інституті Горшеніна.

"Ми розуміємо, що газові переговори зірвано, і ми матимемо черговий скандал вже в грудні, коли Російська Федерація змусить нас піти на чергові поступки", - сказав С.БОНДАРЧУК.

За його словами, сьогодні можна констатувати, що всі раунди переговорів щодо газу між Україною і Росією закінчувалися негативно для нашої країни. «Це або непрофесійні парламентери, або саботажники або у них був інший мотив – мені не цікаво. Я знаю одне, що я як громадянин і країна в цілому від цього втрачають, тому це порочне коло нам потрібно розірвати», - наголосив політик.

С.БОНДАРЧУК вважає, що це можна зробити лише в один спосіб – прибрати корупційні схеми з газових домовленостей шляхом переходу на суто ринкові ціни на газ для України.

Він зазначив, що сьогодні вже розвіявся міф про те, що з приходом нової команди до влади зникнуть проблеми у взаєминах з Російською Федерацією, зокрема сьогодні, на його думку, розвіявся міф щодо вигідності для України «харківських угод».

С.БОНДАРЧУК відзначив, що значна частина відповідальності лежить на безпосередніх учасниках переговорів з Росією. "Наші парламентери – пан АЗАРОВ, пан КЛЮЄВ, пан БОЙКО, - мають розуміти, що оцінку їхнім діям даватиме вже наступна влада, тому що нинішня влада, я вважаю, вчинила абсолютно неправильно, почавши переслідувати політично чиновників попередньої влади, які вже впродовж року перебувають у в`язниці», - сказав політик, зазначивши, що і колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО і колишній голова Державної митної служби України Анатолій МАКАРЕНКО виконували директиви під час газових переговорів.

«Я хотів би сказати, що БОЙКО, КЛЮЄВ і АЗАРОВ, як ніхто, мають бути зацікавлені, щоб мати справедливу оцінку стосовно цих екс-чиновників, оскільки стосовно них теж буде дано оцінку через кримінальне право», - сказав С.БОНДАРЧУК.

Також він висловив думку, що Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «відверто підставили ті чиновники, які готували йому ті самі "харківські угоди".

«Вони завізовані профільними міністерствами і профільними міністрами, і отже, вони не намагалися переконати Президента відмовитися від кроку, який розходився з національними інтересами", - сказав він.

На думку С.БОНДАРЧУКА національним інтересам відповідало б підвищення прозорості в українсько-російських газових відносинах. І одним із варіантів могло б стати перенесення пункту обліку газу із західного кордону (з країнами-членами ЄС) на східний (з Росією).

"Україна стане незалежною, коли розріже газову пуповину, коли пункти параметра підрахунку перенесуть із західного на східний кордон", – сказав С.БОНДАРЧУК.