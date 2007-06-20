Соціалісти охрестили 28 червня “днем ганьби Ющенка”

"Відносно того, досконала чи не досконала Конституція, ви знаєте, про недосконалу Конституцію можна багато говорити, але коли вона є, її виконують. І не дано право ні президентові, ні опозиції, ні коаліції воювати з Конституцією", - про це народний депутат, керівник фракції СПУ Іван Бокий заявив в ефірі телеканалу УТ-1 в програмі "Погляд".

За словами народного депутата, "сьогодні на Конституцію не нападає тільки той, хто лінивий. Нападає навіть президент, який на ній клявся, присягав на вірність українському народові. Якщо щось не подобається - пропонуй і пропонуй Верховній Раді. Приймати повинна, так як за Конституцією написано, Верховна Рада, а не хтось інший", - цитує Бокого сайт СПУ.

"Жити за Конституцією зобов`язаний кожен у цій державі. І поки вона є така, яка вона є, треба жити за нею. І треба було у парламенті дбати опозиції про те, щоб Конституцію вдосконалювати, якщо вона не подобається", - наголосив депутат.

"Якщо вже хто потоптав Конституцію, то потоптав її президент і потоптав її так, як ніхто. І я думаю, 28 (червня) - День Конституції - це буде день ганьби Віктора Ющенка", - підкреслив він.

Іван Бокий зазначив, що "поклявшись Європі виконати будь-який вердикт Конституційного суду, він приїхав сюди і, навпаки, розгромив Конституційний суд. Хіба це личить президентові?"

"В світі нема президента, який би хвалився тим, що він припинив повноваження парламенту. Нема таких, нема таких президентів", - додав народний депутат.