Коли відпустка у Януковича - таємницю розкрив Табачник

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує піти у відпустку в серпні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на брифінгу.

“Здається, в серпні”, - сказав віце-прем`єр, відповідаючи на запитання журналістів про те, коли прем`єр планує взяти відпустку.

Разом з тим Д.ТАБАЧНИК зазначив, що в літній період відпусток уряд працюватиме в звичайному режимі, і міністри ходитимуть у відпустки за графіком.

Сам Д.ТАБАЧНИК, за його словами, планує відпочити “2,5-3 тижні в кінці липня – на початку серпня”.