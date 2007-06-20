Коли відпустка у Януковича - таємницю розкрив Табачник
12:12, 20 червня 2007Політика
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В уряді поділили літній сезон
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує піти у відпустку в серпні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на брифінгу.
“Здається, в серпні”, - сказав віце-прем`єр, відповідаючи на запитання журналістів про те, коли прем`єр планує взяти відпустку.
Разом з тим Д.ТАБАЧНИК зазначив, що в літній період відпусток уряд працюватиме в звичайному режимі, і міністри ходитимуть у відпустки за графіком.
Сам Д.ТАБАЧНИК, за його словами, планує відпочити “2,5-3 тижні в кінці липня – на початку серпня”.
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