Тернополяни принесли під мерію 37 120-літрових мішків зі сміттям, зібраним на місцевому пляжі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН ініціатор акції, турист з 11-річним стажем Володимир ГОРОН, таку акцію влаштували молоді люди, які регулярно тренуються на байдарках та каяках біля пляжу, відомого у Тернополі як “Циганка”. “Просто гидко від того, скільки на пляжі сміття - всюди пляшки, пакети, обгортки. Ми хочемо привернути увагу влади до цієї проблеми”, - сказав він.

Всього, за словами В.ГОРОНА, в акції взяли участь семеро молодих спортсменів, а також двоє тернополян, які просто вранці робили зарядку на «Циганці». “Ще один бомж, довідавшись про нашу ідею, назбирав цілий мішок сміття”, - додав організатор акції.

Зібравши сміття, молоді люди розвісили на пляжі плакати з написами “Насмітив і не прибрав - бидло ти, щоб так і знав”. Зібране сміття хлопці завантажили на вантажівку і доставили під мерію. На кожному мішку був напис “Це сміття зібрано на одному із пляжів міста групою тернополян, які люблять своє місто і хочуть бачити його чистим. Просимо звернути увагу на ці території і на стан їхньої засміченості”.