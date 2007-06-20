БЮТ-3 хоче знизити прохідний бар`єр до 1%

У Верховній Раді зареєстровано законопроект "Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України (щодо прохідного бар`єру)”, яким пропонується знизити прохідний бар`єр на парламентських виборах з трьох до одного відсотка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії вільних демократів.

Ініціатор законопроекту - народний депутат, член міжфракційного об`єднання «Вільні демократи» Володимир КУРЕННОЙ зазначив, що результатом діючої сьогодні виборчої системи є той негативний факт, що чверть виборців на виборах-2006 була фактично позбавлена свого вибору і не має у Верховній Раді жодного свого представника.

За його словами, “абсурдною виглядає ситуація, коли більше п`яти відсотків голосів виборців країни, відданих, наприклад, за Блок Литвина, Пору-ПРП чи Блок Костенка діляться, у тому числі, між комуністами і соціалістами, і одночасно голоси блоку Н.Вітренко потрапляють у кошик їх політичних антагоністів з блоку НСНУ”.

«Сьогодні Україні, як ніколи, потрібно закріпити демократичні традиції парламентаризму, для чого необхідно, щоб в парламенті були максимально представлені інтереси і погляди соціальних груп, які наразі не домінують у суспільстві. Перш за все, це стосується, на жаль, середнього класу, який досі не мав жодного представництва у Верховній Раді, тоді як інтереси маргіналізованих верств суспільства представлять БЮТ і КПУ, а олігархічних кланів НСНУ і Партія регіонів», - зазначив В.КУРЕННОЙ.

Він також вважає, що країна ще не готова до двопартійної системи, і її штучне створення знов загострить боротьбу кількох олігархічних кланів. Крім того, за словами депутата, ставка на двопартійність може викликати поновлення моделі політичного розколу країни на парламентських виборах, як це відбувалося на президентських у 2004 році.