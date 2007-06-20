Ющенко зустрівся з Януковичем і Шаповалом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та головою Центральної виборчої комісії Володимиром ШАПОВАЛОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він висловив стурбованість ситуацією, що склалася навколо діяльності ЦВК.

В.ЮЩЕНКО вважає неприпустимим тиск політичних сил на роботу Центрвиборчкому і закликає до врегулювання цієї ситуації в переговорному процесі. Саме для обговорення ефективного шляху розблокування роботи комісії та створення всіх необхідних умов для належного забезпечення нею підготовки позачергових парламентських виборів глава держави і запросив на розмову керівника уряду та голову ЦВК.

Президент висловив сподівання, що конструктивна позиція прем’єра, який є лідером Партії регіонів, позитивно вплине на оптимальне розв’язання ситуації навколо ЦВК і початку її повноцінної та ефективної роботи (5 членів Центрвиборчкому обрані на посади саме за квотою Партії регіонів).