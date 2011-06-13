У Кіровограді влада платитиме старшокласникам за роботу

У Кіровограді міська влада розпочала працевлаштування учнівської молоді на громадських роботах з благоустрою міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської міськради з посиланням на відділ сім’ї та молоді.

Старшокласників віком від 14 до 17 років запрошують попрацювати під час літніх канікул і заробити додаткові кошти. Головним чином, дітям пропонуватимуть роботи з благоустрою міста, прибирання зелених зон, очистку від бур’янів, збір сміття тощо.

Заробітна плата буде виплачуватися за рахунок коштів міського бюджету, для чого вже передбачено 40 тис. грн. Робочий день для школяра становитиме 4 години.

Перший загін із 23 дітей розпочав прибирання одного зі скверів Кіровограда наприкінці минулого тижня.