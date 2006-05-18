Євробачення дивитимуться 100 мільйонів людей

Телевізійна аудиторія пісенного конкурсу Євробачення становитиме майже 100 мільйонів людей. Про це, як повідомляють РІА “Новости” з посиланням на грецькі ЗМІ, заявив у середу ввечері керівник наглядової ради конкурсу Сванте СТОКСЕЛІУС.

"Як очікується, фінал, який відбудеться в суботу, дивитимуться до ста мільйонів телеглядачів", - повідомив С.СТОКСЕЛІУС.

За його словами, нинішній конкурс, який проводиться в Афінах, стане рекордним також за кількістю акредитованих на ньому журналістів - близько двох тисяч.

Член оргкомітету фестивалю також виступив на захист нинішніх правил для голосування, коли краща пісня вибирається телеглядачами за допомогою телефонних дзвінків і смс-повідомлень.

"Існує ліміт у 20 дзвінків на один телефонний номер, після досягнення цього рівня лінія автоматично відокремлюється", - повідомив С.СТОКСЕЛІУС, визнавши при цьому, що дана система далека від досконалості.

Як повідомляв УНІАН, представниця України Тіна КАРОЛЬ виступить сьогодні у півфіналі «Євробачення-2006» 15-ю з 23-х учасників.

Реквізит для виступу Тіни КАРОЛЬ виконали на тій самій фабриці, де готують всілякі пристосування для Копперфілда. Червоно-білі рухомі екрани стануть тлом на виступі української учасниці. «Родзинкою» виступу Тіни в Афінах буде кероване по радіо серце. Тіна зловить його на руки, а відтак воно полетить у зал. За словами подюсера співачки, такі технології вперше були використані Лілією ПОДКОПАЄВОЮ на «Золотій Лілії».

Довідка УНІАН. Євробачення - це телевізійна мережа, яка об`єднує теле- і радіокомпанії країн Європи за допомогою Європейського Мовного Союзу - ЄМС (встановлений 2 лютого 1950 року з ініціативи 23-х громадських телерадіокомпаній країн Західної Європи).

Нині до нього входять 66 дійсних членів із 79 країн.

Найвищим органом ЄМС є Генеральна Асамблея, які скликають раз на рік.

У середині п`ятдесятих років XX сторіччя члени Європейського Мовного Союзу вирішили створити загальноєвропейське шоу, яке сприяло б культурному об`єднанню Європи. Як такий захід в січні 1955 року в Монако генеральний директор Швейцарського телебачення Марсел Беценон запропонував міжнародний конкурс пісні - на зразок фестивалю в Сан-Ремо. Ідея одержала підтримку на Генеральній Асамблеї ЄМС в Римі 19 жовтня 1955 року.

Мета конкурсу - визначити кращу пісню Європи.

Перший конкурс Євробачення відбувся в 1956 році в Лугано (Швейцарія). У конкурсі взяли участь пісні з Італії, Швейцарії, Нідерландів, Бельгії, Люксембурга, Франції і Німеччини. З часом кількість країн, які бажали взяти участь у конкурсі, набагато збільшилася, і їх одночасна участь у конкурсі стала неможливою.

Тоді було ухвалено рішення не допускати до конкурсу, що проводитиметься наступного року, країни, які показали найгірші результати. Високий рівень професіоналізму організаторів, вимогливе журі національних відборів накладають на учасників особливу відповідальність перед своєю країною. З боку національних представників необхідне також дотримання ряду правил. Так, на Європейському фіналі можуть бути представлені лише ті роботи, які не випускалися на комерційній основі до 1 жовтня поточного року. Кожній країні, що представляє свого виконавця на конкурсі, це дає змогу запропонувати на суд глядачів усього світу абсолютно новий і унікальний музичний твір.

На 49-у конкурсі Євробачення перемогла представниця України Руслана з піснею «Дикі танці».

50-ий, ювілейний, конкурс Євробачення відбувся в Києві.