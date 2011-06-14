Тимошенко написала про «український феномен - генпрокурор в бігах»

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО припускає, що генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА навмисно уникає зустрічей з опозицією.

"Європарламент ухвалив резолюцію про політичні репресії в Україні. Вимоги: звільнення ЛУЦЕНКА, інших політв`язнів, припинити моє переслідування. Депутати понесли цю резолюцію ПШОНЦІ з вимогою виконати. Але він втік, мало не у вікно вискочив. Це український феномен - "генпрокурор в бігах", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомляє сайт лідера "Батьківщини", на її думку, показовим є те, що партія влади зневажливо поставилася до вимог резолюції Європарламенту.

"Лідер фракції Партії регіонів ЄФРЕМОВ сказав, що резолюцію Європарламенту виконувати не треба. Виконуються лише команди ЯНУКОВИЧА: фас, апорт, лежати, хапати", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як відомо, у резолюції, прийнятій 9 червня у Страсбурзі, Європарламент висловлює своє "занепокоєння зростанням вибіркового переслідування діячів політичної опозиції в Україні, а також непропорційністю застосування заходів, особливо у випадку ТИМОШЕНКО і колишнього міністра внутрішніх справ ЛУЦЕНКА".

Крім того, у документі наголошується: "Поточні розслідування проти провідних політичних лідерів України не повинні заважати їхній активній участі у політичному житті країни, зустрічам із виборцями та поїздкам за кордон на міжнародні зустрічі". Тому ЄС закликає українську владу "скасувати підписку про невиїзд, взяту з Юлії ТИМОШЕНКО та інших ключових політичних фігур".

Сьогодні, 14 червня, вдруге не відбулась зустріч представників опозиції з генпрокурором В.ПШОНКОЮ.

3 червня, коли народні депутати від "БЮТ-"Батьківщина" вимагали пояснень від генпрокурора, чому він не реагує на скарги Ю.ТИМОШЕНКО, його помічник повідомив, що В.ПШОНКА не може зустрітися з депутатами через хворобу.