Ющенко поїхав до Бельгії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденним робочим візитом до Королівства Бельгія.

Як повідомляє прес-служба глави держави, планується, що в Брюсселі В.ЮЩЕНКО на запрошення Президента Європейської народної партії Вільфреда МАРТЕНСА візьме участь у саміті ЄНП.

Також заплановані зустрічі В.ЮЩЕНКА з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єром СОЛАНОЮ та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

Під час візиту Президента супроводжує заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

*** Неформальні саміти за участю лідерів країн-членів ЄС, в яких при владі перебувають політичні партії правоцентристського спрямування, традиційно відбуваються напередодні засідань Європейської Ради у Брюсселі.