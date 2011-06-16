Янукович: ПДВ - найбільш корумпований податок

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в автоматичному режимі повернуто вже близько 70% податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав учора під час наради у Вінниці.

«Податок на додану вартість поступово в нас упорядковується. І сьогодні вже близько 70% автоматично повернуто ПДВ. Це дуже добре», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це найбільш корумпований податок, і завданням держави є позбавити його корупції. «Для цього, якщо залишиться трішки сум, які будуть під сумнівом платників податків, - ми їх будемо тримати, як кажуть, «на оптичному прицілі», а всі інші сумлінні платники податків - ми будемо їм платити в автоматичному режимі і вибірково перевіряти, слідкували, щоб вони не зловживали нашою довірою», - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України з 1 березня 2011 року перейшла на автоматичне відшкодування ПДВ.

Податковий кодекс передбачає застосування штрафних санкцій проти податкових служб за невчасне відшкодування податку на додану вартість.

При введенні автоматичного відшкодування ПДВ повернення коштів відбувається на 23-й день після подання декларації. В іншому разі передбачені штрафні санкції щодо податкових служб.