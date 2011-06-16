В ЄС вважають, що Янукович особисто відповідає за життя Тимошенко і Луценка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ намагається нейтралізувати єдину політичну фігуру в країні, яка має достатньо авторитету, сміливості і популярності, щоб кинути виклик його владі.

Про це заявив від імені групи Європейських консерваторів і реформістів депутат Європейського парламенту Чарльз ТЕННОК під час дебатів щодо резолюції «Справи Юлії Тимошенко та інших членів колишнього уряду». Стенограма дебатів була оприлюднена 15 червня на сайті Європарламенту. «Колишній прем’єр-міністр ТИМОШЕНКО та деякі інші члени колишнього уряду, який вона очолювала, сьогодні переслідуються судом за кримінальні дії, які вони нібито вчинили, перебуваючи при владі. Ці звинувачення, як на мене, схожі на політично-вмотивовані», - сказав євродепутат.

«Ми не повинні забувати, що Помаранчева революція була безпосередньою відповіддю на спробу ЯНУКОВИЧА обманним шляхом, за допомогою фальсифікацій, перемогти на президентських виборах 2004 року. Його так і не було притягнуто до відповідальності за той злочин», - зазначив депутат Європарламенту.

«Якщо ЯНУКОВИЧ хоче зменшити політичний потенціал ТИМОШЕНКО, він повинен зробити це у відкритому і демократичному протистоянні ідей, а не за допомогою політичних маніпуляцій системою правосуддя», - сказав Ч.ТЕННОК.

Представник Європейської народної партії Міхаель ГАЛЕР наголосив, що за допомогою політично вмотивованих кримінальних справ та застарілого процесуального кодексу порушуються права та чиняться перешкоди політичній діяльності лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО та інших осіб.

«Той, хто хибно тлумачить гарантоване Конституцією право обвинуваченого на ознайомлення з матеріалами справи, а саме - примушує його до ознайомлення з матеріалами, той, хто примушує до цього, як у випадку ЛУЦЕНКА, за допомогою ув’язнення, або, як у випадку ТИМОШЕНКО, за допомогою 44 викликів на допит, той демонструє, що він за людина і як він, за старою доброю традицією, зловживає правосуддям у політичних протистояннях», - сказав М.ГАЛЕР.

«Президент ЯНУКОВИЧ і його структури повинні припинити ці переслідування. Він особисто несе відповідальність за життя ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, їхніх співробітників та прихильників», - наголосив депутат Європарламенту.

«Пане ЯНУКОВИЧ, Ваша поведінка у цих справах є лакмусовим папірцем того, чи заслуговуєте Ви на довіру та чи справді бажаєте запровадити європейські цінності в Україні», - резюмував депутат Європарламенту.

Депутат Леонідас ДОНСКІС від імені групи Альянсу лібералів та демократів для Європи (АЛДЄ) у Європарламенті сказав, що «Юлія ТИМОШЕНКО та інші члени колишнього уряду України, які давно є противниками Президента ЯНУКОВИЧА, не повинні розглядатись колективно або як співучасники, винні та відповідальні за те, що сприймається як відповідальність у політичній практиці».

«Перш за все, всі вони – громадяни демократичної держави. У жодному разі ми не виступаємо тут з промовою на захист. Ми просто нагадуємо нашим друзям, як працює демократія», - сказав він.

Євродепутат від групи «зелених» Рауль РОМЕВА-І-РУЕДА заявив: «Ми наголошуємо, що ці зусилля вимагають справедливого, безстороннього і незалежного судочинства. Саме тому ми висловлюємо наше занепокоєння через широко розповсюджену думку, що останні справи, порушені проти ТИМОШЕНКО та деяких інших членів уряду, є політично вмотивованими, а також застерігаємо проти можливого застосування кримінального права як інструменту досягнення політичних цілей».

«І саме тому ми закликаємо українську владу гарантувати, щоб судові заходи не застосовувались вибірково, і щоб розслідування, судові переслідування та суди відбувались максимально прозоро», - сказав він.

«І нарешті, саме тому ми закликаємо українську владу уникати враження, що заходи правосуддя застосовуються вибірково, та наполягаємо на гарантуванні максимальної прозорості розслідувань, судового переслідування та судів», - наголосив Р.РОМЕВА-І-РУЕДА.

За словами депутата від Європейської народної партії Шона КЕЛЛІ, «не можна мати належну демократію, не маючи вільної, сильної й ефективної опозиції. Ми у Європейському Союзі повинні використати всі засоби, щоб заохотити Україну пройти повне коло та створити справжню демократію. Вона досягла прогресу, але їй необхідно йти далі».

У свою чергу, член Єврокомісії Гюнтер OТТІНГЕР зазначив, що у справах, які стосуються членів колишнього уряду України, необхідно провести чітку межу між кримінальною і політичною відповідальністю.

«Крім того, враження щодо свавільних методів правосуддя виникає через побоювання стосовно надмірного застосування запобіжних заходів, на кшталт арешту або підписки про невиїзд», - сказав він.

«У той же час, велика частина українського громадянського суспільства, міжнародних експертів та іноземних бізнесменів, які працюють в Україні, твердо переконані, що на правосуддя в Україні чиниться значний тиск з різних боків. Ми розраховуємо, що при майбутніх змінах законодавства в рамках судової реформи до уваги братиметься думка Венеціанської комісії, щоб розвіяти подібні побоювання», - заявив член Єврокомісії.