Кириленко добровільно віддасть ”найдорожче”

Лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що у випадку обрання його народним депутатом він добровільно відмовиться від депутатської недоторканності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Нашої України", сьогодні під час відео-прес-конференції він оприлюднив заяву, у якій прописано, що народні депутати повинні користуватися правами на рівні з громадянами України, які їх обрали і чию волю вони представляють у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО у телезверненні “офіційно” закликав політичні сили взяти зобов’язання скасувати необмежену депутатську недоторканність.