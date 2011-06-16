Президент Європарламенту запросив Тимошенко до Брюсселя

Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК запросив лідера «Батьківщини» Юлію ТИМОШЕНКО до Брюсселя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», Є.БУЗЕК пропонує Ю.ТИМОШЕНКО зустрітися 23 червня, під час роботи Самміту Європейської народної партії.

Президент Європарламенту планує обговорити з Ю.ТИМОШЕНКО останні політичні події в Україні, зазначили у прес-службі.

У своєму листі Є.БУЗЕК зазначає: "Після оприлюднення 25 травня спільного повідомлення Європейської комісії щодо політики сусідства, а також беручи до уваги останні політичні події в Україні, включаючи Вашу ситуацію як лідера опозиції, я хотів би скористатися можливістю Вашого візиту до Брюсселя, щоб продовжити діалог з цього питання".

Як наголошує прес-служба, «особливої актуальності зустріч з президентом Європарламенту набуває після ухвалення Резолюції із закликом до української влади про припинення політичних репресій проти Юлії Тимошенко та скасування їй підписки про невиїзд. Європейський парламент закликає владу не обмежувати за допомогою кримінального переслідування політичну діяльність та поїздки лідера опозиції».

Клопотання про поїздку до Брюсселя для зустрічі з президентом Європарламенту Є.БУЗЕКОМ Ю.ТИМОШЕНКО передала в Генеральну прокуратуру 15 червня.

Окрім того, 14 червня в Генпрокуратуру було передано клопотання про поїздку Юлії Тимошенко 21-22 червня до Страсбурга.

За законодавством, ГПУ має дати відповідь протягом трьох днів.