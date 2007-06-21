Єхануров повертається в Дніпропетровськ

Передвиборчий штаб політичної партії „Народний союз „Наша Україна” на дострокових парламентських виборах у Дніпропетровській області очолить екс-губернатор Юрій ЄХАНУРОВ. Про це УНІАН повідомив керівник обласної організації партії „НСНУ” Віктор ГНОЄВИЙ.

За його словами, Ю.ЄХАНУРОВА призначено керівником передвиборчого штабу 20 червня згідно з розпорядженням лідера партії „Народний союз „Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

Ю.ЄХАНУРОВ обіймав посаду голови Дніпропетровської облдержадміністрації з квітня по вересень 2005 року.