Єхануров повертається в Дніпропетровськ
14:51, 21 червня 2007Політика
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Розпорядився Кириленко
Передвиборчий штаб політичної партії „Народний союз „Наша Україна” на дострокових парламентських виборах у Дніпропетровській області очолить екс-губернатор Юрій ЄХАНУРОВ. Про це УНІАН повідомив керівник обласної організації партії „НСНУ” Віктор ГНОЄВИЙ.
За його словами, Ю.ЄХАНУРОВА призначено керівником передвиборчого штабу 20 червня згідно з розпорядженням лідера партії „Народний союз „Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА.
Ю.ЄХАНУРОВ обіймав посаду голови Дніпропетровської облдержадміністрації з квітня по вересень 2005 року.
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