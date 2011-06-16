"Батьківщина" поділяє мотиви, через які Іващенко почав голодування

Партія «Батьківщина» вимагає негайно змінити запобіжний захід колишньому т.в.о. міністра оборони України Валерію ІВАЩЕНКУ, який сьогодні оголосив безстрокове голодування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Батьківщини”.

У партії переконані, що В.ІВАЩЕНКО був змушений піти на такий небезпечний для його життя і здоров’я крок на знак протесту проти упередженості і заангажованості суддів, які розглядають його справу.

«Батьківщина» повністю поділяє мотиви, через які В.ІВАЩЕНКО оголосив голодування. “Суддя ВОВК, якому автоматизована система, вражена комп’ютерним вірусом із Банкової, віддає всі справи опозиціонерів, вже став символом продажності правосуддя і повністю перетворився на раба ЯНУКОВИЧА. Жодні правові норми і здоровий глузд у суді не беруться до уваги. Влада продовжує за допомогою ручних суддів і правоохоронних органів з фанатичною наполегливістю знищувати своїх політичних опонентів”, – йдеться у заяві “Батьківщини”.

В партії вважають, що утримання В.ІВАЩЕНКА у СІЗО, як і Юрія ЛУЦЕНКА та інших політиків, є абсолютно необґрунтованим і неадекватним заходом.

“Колишнього т.в.о. міністра оборони тримають в ув’язненні, не надаючи належного лікування, незважаючи на стрімке погіршення стану здоров’я. Режим свідомо провокує політв’язнів вдаватися до голодування, чудово знаючи, що всі кримінальні справи проти опозиції сфабриковані і будуть визнані такими у Європейському суді з прав людини”, – заявляють у партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ІВАЩЕНКО, який обвинувачується у скоєнні службового злочину, оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти упередженості колегії суддів Печерського районного суду Києва, яку очолює суддя Сергій ВОВК.

Цю заяву В.ІВАЩЕНКО зробив сьогодні у залі судового засідання після того, як суддя вкотре відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу через різке погіршення стану здоров’я і необхідність провести відповідне лікування.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Для нього був обраний запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКА і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судномеханічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і сприянні у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.

25 травня В.ІВАЩЕНКА перевели з лікарні назад до СІЗО у зв’язку із завершенням медичного обстеження.