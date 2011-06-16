Іващенко оголосив голодування

Колишній т.в.о. міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО, який обвинувачується у скоєнні службового злочину, оголошує безстрокове голодування на знак протесту проти упередженості колегії суддів Печерського районного суду Києва, яку очолює суддя Сергій ВОВК.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву В.ІВАЩЕНКО робив сьогодні у залі судового засідання після того, як суддя вкотре відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу через різке погіршення стану здоров’я та необхідність провести відповідне лікування.

«До цього моменту я мав ілюзії, що ви мене зрозумієте, але бачу, що ви стоїте виключно на позиціях обвинувачення. І я розумію, що якщо навіть у цьому питанні ви упереджені, заангажовані, то я переконаний, у мене мало сумнівів у тому, що буде об’єктивний розгляд справи. На знак протесту проти неможливості об’єктивно в межах закону розглядати я оголошую про початок безстрокового голодування. Я повернусь до СІЗО і зроблю письмову заяву, як це потрібно зробити», - сказав В.ІВАЩЕНКО.

За його словами, він розуміє, який це серйозний крок з його боку і які він може нести наслідки. «Я не прихильник таких кроків, але розумію, що використовувати правові механізми, механізми закону немає можливості. Я вимушений боротися, я вимушений стояти за свою честь, за свою гідність та добре ім’я і вимушений боротися за своє здоров’я і своє життя. Іншого способу, як цей, на цей момент я не бачу», - наголосив В.ІВАЩЕНКО.

Крім того, він зауважив, що у зв’язку з тим, що чинний склад суду не може надалі об’єктивно розглядати справу і є керованим з боку Генеральної прокуратури, він заявив про відвід суддям С.ВОВКУ, ЦАРЕВИЧ, КАРАБАНЮ, а також заявив про відвід стороні обвинувачення «в особах пана КОВАЛЯ, ПЛУЖНИКА та ГЕОРГІЄВА».

Сторона обвинувачення у відповідь на заявлене В.ІВАЩЕНКОМ наголосила, що не має ніякої неприязні, ніякої ворожнечі до підсудного, у зв’язку з чим закликала розпочати розгляд справи, щоб встановити істину – винний В.ІВАЩЕНКО чи ні.

Адвокати В.ІВАЩЕНКА підтримали його заяву про відвід суддів.

Вислухавши думки сторін, суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО та арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судно механічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.

25 травня В.ІВАЩЕНКА перевели з лікарні назад до СІЗО у зв’язку із завершенням медичного обстеження.