Біля КС люди Тягнибока пошарпалися з комуністом

Біля будівлі Конституційного Суду в Києва сталася сутичка між прихильниками ВО «Свобода» та колишнім народним депутатом, членом Центрального комітету КПУ Юрієм СОЛОМАТІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, це трапилося сьогодні вранці в той час, коли КС оголошував рішення щодо неконституційності використання копій Прапора Перемоги разом із Державним прапором України під час офіційних заходів.

У цей час біля будівлі КС вишикувались близько 30 прихильників ВО «Свободи» на знак протесту проти використання червоного прапора. У той же час до них під’їхав легковий автомобіль Ю.СОЛОМАТІНА, із салону якого на дерев’яному флагштоці стирчав червоний прапор.

У свою чергу представники «Свободи» витягли прапор, порвали його, зламали флагшток та кинули на землю, відштовхуючи при цьому Ю.СОЛОМАТІНА, який намагався відібрати прапор. При цьому прихильники ВО «Свобода» вигукували «Комуняку на гілляку», «Ні - червоній чумі».

Після втручання працівників міліції інцидент припинився. Один із міліціонерів підібрав залишки знищеного прапора, втім, Ю.САЛОМАТІН відібрав їх у нього, сів в автомобіль і поїхав.