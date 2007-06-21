Ющенко повертається до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочий візит до Королівства Бельгія і відбув до Києва.

Як повідомляв УНІАН, у ході візиту глава Української держави провів зустрічі з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ, головою Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом Європейського парламенту Гансом-Хертом ПОТТЕРІНГОМ.

Також В.ЮЩЕНКО взяв участь в Саміті Європейської народної партії.