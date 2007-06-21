Ющенко вирушає на Рівненщину

22:48, 21 червня 2007
Політика
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Презентувати соціальні ініціативи Президента

Віктор ЮщенкоУ п’ятницю, 22 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Рівненської області.

Як повідомляв УНІАН, заплановано, що під час поїздки глава держави відвідає Національний університет «Острозька академія», де викладачам і студентам закладу, а також головам місцевих державних адміністрацій буде презентовано соціальні ініціативи Президента України.

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