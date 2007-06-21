Ющенко вирушає на Рівненщину

У п’ятницю, 22 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Рівненської області.

Як повідомляв УНІАН, заплановано, що під час поїздки глава держави відвідає Національний університет «Острозька академія», де викладачам і студентам закладу, а також головам місцевих державних адміністрацій буде презентовано соціальні ініціативи Президента України.