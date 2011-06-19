Нафтогаз починає модернізацію ГТС

НАК "Нафтогаз України" оцінює вартість модернізації української газотранспортної системи (ГТС), яку планують розпочати цього року, в 3,5 мільярда доларів, повідомив заступник голови правління компанії Вадим Чупрун в інтерв`ю "5 каналу".

"Модернізація коштуватиме, (як) ми запланували в майстер-плані - в межах 3,5 мільярдів доларів - це набагато менше за всі ті альтернативні шляхи, які пропонуються сьогодні в світі", - цитує РІА "Новости".

При цьому він не уточнив, яким коштом проводитиметься модернізація. Чупрун також нагадав, що Україна цього року самостійно починає модернізацію своєї магістральної ГТС, але сподівається на підтримку в цьому питанні ЄС і Росії.

За даними Мінпаливенерго України, країна планує залучити 6,5 мільярда доларів на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС до 2018 року.

Через територію України до Європи транспортується близько 80% російського газу, зазначає РІА "Новости", проте Україна може втратити статус головного транзитера пального до країн ЄС у зв`язку з реалізацією проектів "Північний" і "Південний потік".

Київ пропонує Росії і ЄС спільно модернізувати українську ГТС, заявляючи, що це дешевше, ніж будувати газопровід "Південний потік" в обхід України. Російські офіційні особи відзначали, що РФ зберігає зацікавленість в українській ГТС, але не відмовиться від будівництва нових газогонів.