Ющенко має відчуття, що він може більше

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що в Україні з 2008 року необхідно суттєво переглянути соціальні стандарти в бік збільшення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на презентації своїх соціальних ініціатив у Острозькій академії на Рівненщині.

„Ми живемо в світі, який формується з потреб людей”, - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що кожна людина хоче жити краще.

За його словами, останні сім років економіка країни перебуває в стані піднесення і, зокрема, сьогодні рівень ВВП становить 8%. Президент України підкреслив, що необхідно використовувати такий стан економіки для поліпшення життя людей.

Він розкритикував існуючі соціальні стандарти в нашій країні, пославшись на дані міжнародної статистики. „Хіба когось задовольняє, що за індексом ООН розвитку людського потенціалу, Україна займає 77 місце, наприклад поляки займають 7 місце, коли ми дивимось на рівень заробітної плати на європейській карті ми знаходимось на третьому місці з кінця, ми обігнали лише Молдову і Албанію”, - наголосив він, підкресливши, що наша країна цього не заслуговує. „У нас є відчуття, що ми можемо більше, ми можемо брати на себе більше зобов’язань”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО. Особливу увагу він приділив інвалідам, дітям сиротам.

Він поросив не пов’язувати його соціальні ініціативи з політикою, і тим більше з виборчою компанією. Навпаки, глава держави закликав всі політичні сили об’єднатись навколо вирішення соціальних проблем.