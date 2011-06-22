Янукович обіцяє жорстку відповідь «зазіханням на мирне майбутнє України»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у мітингу-реквіємі, приуроченому Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, та церемонії перепоховання військових, загиблих у м. Бориспіль в 1941 році.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на мітингу, В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що сьогодні виповнюється 70 років з початку Великої Вітчизняної війни.

За його словами, під час війни загинули мільйони людей, втрати торкнулися майже кожної української родини.

Президент закликав пом’янути всіх жертв війни.

При цьому він зауважив, що війна не закінчиться, доки не буде похований останній солдат.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що держава допомагатиме у пошуку і перепохованні загиблих під час війни.

За його словами, тінь війни закриватиме сонце, поки в суспільстві є охочі спекулювати на трагічних подіях 70-річної давнини і хто прагне будувати свій політичний успіх на пам’яті мільйонів жертв найстрашнішої трагедії 20 століття.

«Наш святий обов’язок перед загиблими подолати тіні минулого, уможливити (очевидно, Президент хотів сказати унеможливити – УНІАН) нові трагедії. Зазіханням на мирне майбутнє України буде дана миттєва і жорстка відповідь, звідки б ці намагання не виходили», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Сьогодні у Борисполі перепоховали останки 493 загиблих військових, які були знайдені під час пошукових робіт на території поблизу міста Бориспіль та інших районів Київської області.