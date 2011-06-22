У Дрогобичі підприємці «відбили» вже 20 перевірок

У Дрогобичі Львівської області підприємці створили Програму підтримки підприємців «В єдності сила». Вона спрямована на те, щоб загальними зусиллями відстоювати інтереси підприємців і надавати їм допомогу в спілкуванні з представниками влади й контролюючих органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам розповів Сергій АЛІМОВ, координатор Акції «Вперед» та ініціатор руху із самозахисту підприємців.

За словами С.АЛІМОВА, ідея самозахисту підприємців народилася в грудні 2010 року після Податкового майдану в Києві, активним учасником якого були представники Дрогобича. «Під час проведення акцій протесту проти Податкового кодексу ми не раз обговорювали необхідність самозахисту від беззаконня податківців і прийшли до висновку, що в Україні є непогані закони, просто потрібно вміти їх використовувати. Повернувшись додому, на Координаційній раді громадських організацій підприємців Дрогобиччини ухвалили рішення розгорнути Програму підтримки підприємців, яку назвали «В єдності сила». Вона спрямована на те, щоб загальними зусиллями відстоювати інтереси підприємців і надавати їм допомогу в спілкуванні з представниками влади й контролюючих органів. Для цього ми відкрили в Дрогобичі громадську приймальню, куди найняли на роботу досвідчених юристів і аудиторів», - розповів С.АЛІМОВ.

Для того, щоб фінансувати ці послуги, підприємці домовилися добровільно збирати так званий «податок на свободу» в розмірі однієї гривні на день. Із цих коштів і оплачуються послуги юристів. «Економіка показує, що в нас уже немає грошей на корупцію. Наприклад, я працюю з рентабельністю всього 3%. Щоб заробити 3 тис. грн., мені потрібно здійснити операції на 100 тис., - говорить С.АЛІМОВ. - І така ситуація практично в усіх дрібних підприємців. Тому тільки спільними зусиллями ми зможемо вистояти».

Ініціатори Програми вважають її основними завданнями є захист підприємців у відносинах із владою та контролюючими органами, лобіювання інтересів підприємців на локальному й державному рівнях, створення загальнодержавної мережі для координації дій громадських організацій підприємців.

Він зазначив, що незважаючи на те, що в Дрогобичі ось уже другий місяць проходить комплексна перевірка підприємств малого бізнесу, ініційована міською владою, жоден підприємець, який приєднався до програми «В єдності сила», не постраждав. Жодна з понад 20 перевірок не закінчилася штрафом або іншими санкціями по відношенню до малого бізнесу.

«Самозахист підприємців – це нове явище в громадському житті, важливий елемент громадянського суспільства. Не сподіваючись на владу, люди справи вчаться захищатися самостійно. Тому ми сприятимемо розповсюдженню цього позитивного досвіду по всій Україні», - заявила голова Народної колегії Всеукраїнської Акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Учасники програми, окрім захисту своїх інтересів і боротьби з корупцією, ведуть активну інформаційну й просвітницьку діяльність серед підприємців. Програма спрямована на формування підприємцями громадської думки в суспільстві та участь підприємців у законодавчій, нормотворчій і регуляторній діяльності. Також одним із своїх завдань підприємці вважають сприяння в налагодження ділових зв`язків із підприємцями різних регіонів України.

Всі учасники програми отримують посвідчення у вигляді таблички «Підприємець захищений». На ній вказані дані про підприємця, його місце роботи й витяг із основних документів, якими потрібно керуватися при проведенні перевірок. Окрім цього, на допомогу підприємцям підготували й видали книгу. В ній зібрані закони та інструкції, що стосуються різних перевірок, яким піддаються підприємці. Одним із елементів взаємовиручки людей справи стала дисконтна програма, завдяки якій підприємці підтримують один одного, надаючи учасникам Програми «В єдності сила» знижки на придбання товарів і послуг.

Подібний рух розвивається й на сході. За словами голови Ліги підприємців Кривого Рогу Ірини ТУРОВСЬКОЇ, представники малого бізнесу цього міста організували самозахист від неправомочних дій представників контролюючих органів, надають своїм членам юридичну й консультаційну допомогу.