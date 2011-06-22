З чим у світі асоціюють Україну (опитування)

Інститут світової політики представив "тридцятку" асоціацій з Україною в країнах-сусідах - Білорусі, Грузії, Молдові, Польщі, Росії та Румунії.

Як передає кореспондент УНІАН, результати відповідних експертних опитувань сьогодні на прес-конференції в Києві оприлюднили директор Інституту світової політики Альона ГЕТЬМАНЧУК та заступник директора Інституту світової політики Катерина ЗАРЕМБО.

"Ключові позиції у рейтингу асоціацій посіли позитивні асоціації, крім Польщі. І це було дуже дивно побачити, тому що, як виявляється, в Польщі сьогодні Україна сприймається в інтелектуальних колах у не найбільш позитивних асоціаціях. Перше місце серед асоціацій польських експертів зайняли такі асоціації, як корупція, дефіцит демократії, олігархи. Очевидно, що дуже позначилися розчарування, які є в Польщі після Помаранчевої революції", - сказала А.ГЕТЬМАНЧУК.

У свою чергу К.ЗАРЕМБО додала, що польські експерти також асоціювали Україну зі спільною історією (зокрема, трагедія на Волині), з гостинним народом, невизначеністю у геополітичному векторі.

У білоруських експертів, за її словами, Україна асоціюється з Помаранчевою революцією, Кримом, з дружньою країною, з українською мовою та Києвом. "З тих коментарів, які ми отримали від білоруських експертів, цікаво відмітити, що для них Україна є зразком демократії, вони захоплюються досі нашою Помаранчевою революцією і такими поняттями, як свобода ЗМІ, незалежність. Також білоруські експерти зі своєрідною заздрістю відмітили, що в Україні єдина державна мова", - зазначила заступник директора Інституту світової політики.

К.ЗАРЕМБО повідомила, що в Грузії Україна асоціюється з такими поняттями, як "дружня країна", "велика країна", "стратегічний партнер та союзник", "національна кухня та культура" і "Помаранчева революція".

Заступник директора Інституту зазначила, що експерти Молдови асоціюють Україну зі спільною історією, національною кухнею, великою державою, з Києвом та буфером-рятівником між Сходом і Заходом.

За її словами, найбільш неочікуваними були відповіді російських експертів. "У експертів Україна асоціюється з літом, відпочинком, канікулами, фруктами... Дуже часто також зустрічаються асоціації з родичами, друзями. Друга асоціація - Київ, наступна - не Росія. Експерти також асоціюють Україну з близькою країною", - зазначила вона.

К.ЗАРЕМБО підкреслила, що результати опитування експертів з Румунії свідчать про існування інформаційного вакууму щодо України. "Деякі експерти надавали лише одну асоціацію. Інші - дві", - повідомила заступник директора Інституту світової політики.

За її словами, в Румунії на перше місце вийшла асоціація з українською історією. "Конкретно - з українськими козаками, Запорізькою Січчю, з Богданом Хмельницьким. Нам пояснили, що в румунській колективній пам`яті Україна як самодостатня держава сприймається саме в період Запорізької Січі", - повідомила К.ЗАРЕМБО.

У свою чергу А.ГЕТЬМАНЧУК додала, що на підставі експертних опитувань Інститут світової політики планує розробити відповідні рекомендації для уряду щодо посилення роботи в цих країнах.

У опитуванні брали участь по 30-50 експертів в Білорусі, Грузії, Молдови, Польщі, Росії та Румунії. Експерти представляли як владу, так і опозицію в цих країнах.