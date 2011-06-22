Тимошенко каже, що Янукович вже вичитав судове рішення у її справі

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що судове рішення у її справі, що буде розглядатися в Печерському суді Києва 24 червня, вже написане.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні під час брифінгу.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що, скоріш за все, влада буде намагатися судовий процес провести з порушенням всіх законів і пришвидшити його.

«Я переконана, що таке завдання перед суддею вже поставлене. Що стосується вироку, то можу сказати, що рішення Печерського суду вже давно написане в адміністрації ЯНУКОВИЧА, вичитане ним особисто і доведене до суду. Тому немає ніякої інтриги в судовому процесі», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що судовий процес буде нічим іншим, як «судилищем». Вона зауважила, що це «судилище» буде відбуватися за персональною вказівкою В.ЯНУКОВИЧА. «Все, що відбувається навколо мене, це є спроба Віктора ЯНУКОВИЧА знищити мене як свого конкурента», - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО додала, що суддею у її справі є особа, яка не має суддівського стажу навіть 2 роки, і яка за місяць до розгляду справи в суді спеціально була переведена до Печерського суду.

Лідер «Батьківщини» додала, що, не зважаючи на це, ніякого розпачу у неї немає. «Я знаю, що хочуть виходити на самі жорсткі рішення, але я так само знаю те, що у них нічого не вийде», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання щодо інформації, яка з’явилася в ЗМІ відносно її можливого арешту у серпні, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Це запитання треба задавати замовнику розправи - ЯНУКОВИЧУ».

Як повідомляв УНІАН, 24 червня у Печерському районному суді Києва (вул. Хрещатик, 42а) о 09.00 розпочнеться судове засідання у справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО стосовно газових контрактів.