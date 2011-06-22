Українській владі «чітко» пояснили, що може зашкодити репутації

Велика Британія стурбована переслідуваннями опозиції в Україні і вважає неадекватними санкції влади по відношенню до колишніх урядовців, зокрема, заборону на вільне пересування.

На цьому наголосив посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР в матеріалі, надрукованому в газеті «День»№107 від 22 червня 2011 року.

Посол зазначив, що «ми уважно слідкуємо за розвитком кримінальних справ проти колишніх урядовців. Ми не можемо робити жодних попередніх висновків щодо того, як саме завершиться розгляд окремих справ, оскільки за це питання відповідають українські суди. Однак ми стурбовані припущеннями про можливі політичні мотиви цих справ».

«Ми чітко пояснили представникам української влади, що будь-яке враження про вибірковість і непропорційність застосування правових заходів може значно й надовго зашкодити міжнародній репутації України. Наразі ми не вважаємо адекватним введення санкцій, наприклад, заборону на подорожі», - сказав він.

Л.ТЕРНЕР закликав українську владу забезпечити дотримання міжнародних зобов’язань щодо поваги до принципів верховенства права.

«Ми продовжимо спостерігати за подальшим розглядом цих справ у судах, а особливо справ, порушених проти лідерів опозиційних політичних сил, в контексті загального політичного й правового розвитку України», - сказав він.

«У разі погіршення ситуації ми будемо змушені переглянути свою позицію та будемо консультуватися з нашими європейськими й іншими міжнародними партерами щодо найбільш адекватної відповіді», - наголосив посол Великої Британії.