«Тризуб» дає гарантію: він не пікетував офіси Ради Європи і МРІ

У Всеукраїнській організації "Тризуб" імені Степана Бандери заявляють, що сьогодні не проводили пікетування київських офісів Ради Європи і Міжнародного республіканського інституту, і розповсюдження цієї інформації в ЗМІ вони називають провокацією.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН перший заступник голови центрального проводу ВО "Тризуб" імені Степана Бандери Андрій ТАРАСЕНКО, “вся ця інформація, розповсюджена в ЗМІ, не відповідає дійсності, бо “Тризуб” нічого такого не робив”. “Я думаю, що це провокація проти нашої організації, яку хтось запустив”, - підкреслив він. За його словами, інформація була розповсюджена інформаційним ресурсом «УРА-Інформ», “який, за деякими даними, належить депутату з Партії регіонів”.

А.ТАРАСЕНКО наголосив, що організація виступить із заявою з цього приводу.

Він не виключив, що хтось міг прикриватися ім’ям їхньої організації. “Якщо це не інформація, висмоктана з пальця, і якщо таке й відбулося, то це хтось робив під нас, але явно не ми і ніхто із нас”, - підкреслив один з очільників ВО "Тризуб". На уточнююче запитання, що, можливо, є якісь внутрішні протиріччя в організації і хтось міг цим скористатися, А.ТАРАСЕНКО сказав: “В організації внутрішніх протиріч немає. Я керую організацією в Києві і знаю всіх наших людей. Відповідно, я даю 100% гарантію, що ніхто без мого відома нічого такого в принципі зробити не може”.

Як повідомили УНІАН в офісі представника Генерального секретаря Ради Європи в Україні, ніякої акції біля свого офісу вони сьогодні не помітили. “Нічого ми не бачили. Ми розміщуємося в сьомому під’їзді, на шостому поверсі, а тут тільки одних під’їздів дванадцять”, - сказали в офісі РЄ.

Нагадаємо, сьогодні «УРА-Інформ» повідомило, що представники громадської організації «Тризуб» пікетували київські офіси Ради Європи і Міжнародного республіканського інституту (США). За інформацією сайту, «основні вимоги пікетників до Ради Європи були висловлені в гаслах: «Європа! Ні подвійним стандартам!», «Тимошенко корумпує євродепутатів» і «Наручники для Тимошенко - порятунок для Європи!». За інформацією «УРА-Інформ», «вийти під стіни представництва Ради Європи тризубівців змусило втручання лояльних до Юлії ТИМОШЕНКО євродепутатів у кримінальні процеси, що відбуваються в Україні проти корупціонерів з попередньої і нинішньої влади».