Баррозу, Ромпей і Мартенс звинувачують українську владу в авторитаризмі

Авторитарні дії української влади можуть підірвати європейські прагнення України.

Про це йдеться в декларації щодо України Президентства Європейської народної партії, повідомляє «Українська правда».

«Ми висловлюємо нашу глибоку стурбованість серйозним погіршенням ситуації в Україні в плані безперервного зловживання системою кримінального правосуддя в політичних цілях», - йдеться у декларації.

Також в ЄНП стурбовані "системним посяганням на верховенство права за допомогою політично мотивованих переслідувань колишніх членів уряду, в першу чергу, лідера опозиції, колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, активістів громадянського суспільства та ЗМІ".

"Незважаючи на численні публічні заяви президента ЄНП і нашої політичної Асамблеї, а також резолюції Європарламенту і ПАРЄ, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ і українська влада продовжують їх ігнорувати і намагаються відкупитися, на словах обіцяючи виправити ситуацію", - наголошується в документі.

"Подібні дії української влади є авторитарними за своєю природою, оскільки вони не ґрунтуються на верховенстві права і демократичних принципах", - заявили в ЄНП.

«Якщо це не припиниться, надалі дані негативні тенденції вплинуть на міжнародний імідж України і можуть серйозно підірвати європейські прагнення України», - підкреслюється в документі.

У ЄНП також «розуміють і підтримують» прийняте Ю.ТИМОШЕНКО рішення звернутися до Європейського суду з прав людини.

«Ми знову закликаємо українську владу зупинити всі політично мотивовані переслідування і виборче використання системи кримінального правосуддя щодо опозиції», - йдеться у декларації.

«Ми хотіли б нагадати Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ його особисту відповідальність щодо дотримання правил закону, демократії і захисту прав людини в Україні», - зазначили в ЄНП.

Президентство є виконавчим органом ЄНП, до складу якого входять безпосередньо президент партії Вілферд МАРТЕНС, президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, президент Ради ЄС Херман Ван РОМПЕЙ та інші чиновники ЄС.

Як відомо, партія "Батьківщина" є спостерігачем у ЄНП.