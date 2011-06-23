Спеціальна акція до Дня Конституції: «Україна – це Ми!»

28 червня на Майдані Незалежності у Києві відбудеться святкування 15-річчя з дня прийняття Конституції України. Головний святковий концерт, присвячений річниці Дня Конституції України, розпочнеться о 19:00 на Майдані Незалежності.

Музичне дійство проходитиме під девізом: «Україна – це Ми!», оскільки кожен громадянин України є членом суспільства, яке й формує державність країни.

Концепцією святкового концерту є демонстрація принципу рівності громадян різних національностей, що проживають на території України.

Перед глядачами виступлять популярні колективи та виконавці «Океан Ельзи», «Мандри», Джамала, «Mad Heads XL», Гайтана.

Фінальним акордом концерту стане патріотична пісня «Україна - це Ми». Дебютне виконання цієї композиції у прямому ефірі буде покладено в основу сюжету спеціального соціального відеоролика.

Завершиться програма заходів на Майдані Незалежності о 22:00 святковим феєрверком.

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