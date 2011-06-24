Печерський суд розпочав попередній розгляд справи Тимошенко

Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання відбувається під головуванням судді Родіона КІРЕЄВА.

Також у залі судових засідань присутні сама обвинувачена – Ю.ТИМОШЕНКО, її захисники та ряд народних депутатів.

Присутні у залі народні депутати та декілька її прихильників вітали прихід лідера партії «Батьківщина» вигуками: «Юля! Юля!».

Зала судових засідань вщент заповнена людьми.

Як стало УНІАН з поінформованих джерел, головуючий в судовому процесі працює на посаді судді лише два роки і був переведений до Києва близько трьох місяців тому з районного суду однієї з областей України.