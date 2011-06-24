Суддя Печерського райсуду Кіреєв віддалився в дорадчу кімнату

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за заявленим лідером партії "Батьківщина" Юлією ТИМОШЕНКО та її захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ клопотанням про свій відвід.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами головуючого у процесі, рішення буде оголошено орієнтовно об 11.00-11.30.