Кириленко: з депутатів Нашої України - надійних 20-30, плюс Кличко на підході

“Наша Україна” матиме за честь бачити Віталія КЛИЧКА у своєму виборчому списку.

Таку думку під час зустрічі з громадою Калуша Івано-Франківської області висловив лідер “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, передає прес-служба «Нашої України».

“У нашому списку більше ніколи не буде зрадників. Позавчора я мав бесіду з КЛИЧКОМ і, якщо він погодиться йти у велику політику, “Наша Україна” буде мати за честь бачити його у своєму списку”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, “у фракції “Наша Україна” Верховної Ради п’ятого скликання сформувався надійний кістяк із 20-30-ти депутатів». «Щодо інших, ми будемо дивитися, кому краще займатися бізнесом, а кому політикою”, - додав В.КИРИЛЕНКО.

“Ми будемо йти до людей, спілкуватися, будемо робити чесні відкриті кроки. І тоді, я переконаний, люди нас зрозуміють і нам повірять”, - сказав він.