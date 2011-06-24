Янукович: Тимошенко може очолити опозицію на виборах, якщо...
12:20, 24 червня 2011Політика
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З інтерв`ю Le Monde
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО може очолити опозицію на виборах, якщо суд визнає її невинною.
Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю, опублікованому сьогодні у французькій Le Monde.
«Звичайно. Чому б ні, якщо суд вирішить, що вона не винна. Але потрібно поважати всі процедури», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що йому хотілося б бачити прозорий і відкритий для преси судовий процес, на якому були б представлені аргументи двох сторін.
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