Янукович: Тимошенко може очолити опозицію на виборах, якщо...

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО може очолити опозицію на виборах, якщо суд визнає її невинною.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю, опублікованому сьогодні у французькій Le Monde.

«Звичайно. Чому б ні, якщо суд вирішить, що вона не винна. Але потрібно поважати всі процедури», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що йому хотілося б бачити прозорий і відкритий для преси судовий процес, на якому були б представлені аргументи двох сторін.