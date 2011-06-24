Бондарчук: крім баз ЧФ РФ в Україні є бази Газпрому, про які всі мовчать

Газові переговори прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА є провальними для України.

Таку заяву зробив голова Центрального виконавчого комітету «Нашої України» Сергій БОНДАРЧУК, під час прес-конференції у Луцьку, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, головна проблема, яку замовчують політики, - це те, що газова сфера є однією зі складових політичної корупції, яка існує 15 років.

«Росія має абсолютно легальний шлях для того, щоб «купувати» наших політиків за рахунок газових переговорів», - відзначив голова Центрвиконкому «Нашої України».

С.БОНДАРЧУК пояснив, що крім баз Чорноморського флоту РФ в Україні є бази «Газпрому», про які мовчать. 36 інженерів «Газпрому» кожного дня працюють на українській території, на західному кордоні. «Це так, ніби не кордон України, а кордон Росії. За рахунок цього ми втрачаємо близько трьох мільярдів доларів кожного року», - констатував він.

За його словами, «якщо ми перенесемо пункти передачі газу із західного кордону на східний, ми отримаємо квиток до Європи. Поряд з тим, ми зможемо мати європейську ціну на транзит та на збереження газу у сховищах, які є у нас в Україні».

«У 1995 році зберігання однієї тисячі кубометрів газу в наших сховищах коштувало 10 доларів, а зараз ми отримуємо 2,25 дол. Відтак, наші втрати від цього колосальні. Поряд з тим, ми отримуємо 2,75 дол. за транзит газу до Європи, хоча середня європейська ціна - 7 доларів. За таких умов ми б отримували 4,5-5 мільярдів», - сказав С.БОНДАРЧУК.

Він наголосив: «Нам не потрібні гроші ні ЄС, ні Росії для модернізації ГТС. Такі гроші є у нашій країні, але у нас немає чесних і патріотичних політиків, які б відстоювали національні інтереси».

«Кожного разу, коли такі переговори ведуть політики, а не експерти, ми втрачаємо свій суверенітет та політичні і економічні важелі», - підкреслив С.БОНДАРЧУК.