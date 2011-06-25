Азаров зізнався, що жодного разу не ночував у власній квартирі

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала газові угоди з Росією у 2009 році виключно з власних інтересів.

Таку думку він висловив у програмі «tkachenko.ua», що виходить на телеканалі «1+1».

"Які могли бути у неї ще інтереси, окрім особистих? Отримати ціну значно дорожче, ніж для європейських країн!", - наголосив М.АЗАРОВ, повідомляється на сайті програми.

М.АЗАРОВ переконаний, що підписання «горезвісних Харківських угод» було вимушеним заходом після московських угод Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, в ході програми, яка вийде в ефір у понеділок, 27 червня, ведучий Олександр ТКАЧЕНКО обговорив з М.АЗАРОВИМ не тільки теми податкових реформ, ціни на газ та співпраці з НАТО, а й особисті мотиви прем'єра займатися політикою, зарплату і квартиру М.АЗАРОВА, і навіть погоду в Києві.

Зокрема, прем’єр висловив впевненість, що обвалу гривні, про який багато пишуть, не буде, і що кредит МВФ прямо зараз Україні не потрібен.

Крім того, за словами прем'єра, найближчим часом прем’єр Росії Володимир ПУТІН зустрінеться з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, щоб обговорити ціни на газ, більш прийнятні для України, ніж 500 доларів за тисячу кубометрів, озвучені «Газпромом». "МІЛЛЕР (Олексій МІЛЛЕР, глава правління "Газпрому") назвав ціну. Це, так би мовити, думка МІЛЛЕРА, а у нас є свої думки і свої підходи", - сказав прем'єр-міністр України.

Серед іншого М.АЗАРОВ визнав, що вже давно є дуже високооплачуваним чиновником і доходи свої не приховує. Також він зазначив, що жодного разу не ночував у власній квартирі на Софійській площі в Києві, оскільки живе на державній дачі в Конча-Заспі.