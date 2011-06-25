Активіста, який заважав Януковичу-молодшому, залишили в ізоляторі

Ворошиловський районний суд Донецька подовжив термін затримання в ізоляторі тимчасового тримання до 10 діб Костянтину ЛАВРОВУ - активісту, який виступав проти будівництва, розгорненого корпорацією «МАКО».

Про це кореспонденту УНІАН повідомила адвокат активіста Тетяна ІВАНОВА, яка захищає інтереси К.ЛАВРОВА під час слідства.

За її словами, суд 23 червня подовжив затримання К.ЛАВРОВА до 10 діб «без будь-яких аргументацій і пояснень».

«Ніяких аргументацій, чому Костянтину ЛАВРОВУ подовжують утримання (в ІТТ), в постанові суду не було взагалі. Хоча особу його встановлено, зі слідством він співпрацює, свідчення надає, на очних ставках свідчення дає, допит був – він свідчення дав. Тобто ніяких аргументів, чому подовжили», - сказала Т.ІВАНОВА.

При цьому вона додала: «В судовій практиці, звичайно, буває, коли суд затримання подовжує до 10 днів, але для цього потрібна аргументація – які такі дії не встигло виконати слідство і чому не вистачило 72 години (три доби) на їх виконання».

Т.ІВАНОВА сказала, що 23 червня, коли закінчувався триденний термін затримання К.ЛАВРОВА, на судовому засіданні розглядалося подання слідчого міського УВС, яке було узгоджено з прокурором міста, на обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

«Слідство клопотало про те, щоб ЛАВРОВУ обрали запобіжний захід не підписку про невиїзд, а утримання під вартою», - сказала адвокат. При цьому вона додала: «Суд, розглянувши це подання, не знайшов зараз підстав задовольняти це клопотання (застосувати запобіжний захід – утримання під вартою), але ЛАВРОВУ подовжили затримання на 10 днів».

Т.ІВАНОВА пояснила, що суд не обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, аргументуючи тим, що «ЛАВРОВУ ще не пред`явлено звинувачення, що у нього є двоє неповнолітніх дітей, що він має постійне місце проживання». Адвокат підкреслила, що «основним аргументом тут стало те, що ЛАВРОВУ ще не пред`явлено звинувачення».

За словами адвоката, суд не повідомив, коли проведе наступне засідання, але 10 діб затримання К.ЛАВРОВА закінчуються у четвер, 30 червня.

«Стосовно мого підзахисного порушено кримінальну справу (ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України - вимагання), але звинувачення йому не пред`явлено», - сказала Т.ІВАНОВА.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2011 року жителі Донецька, які намагалися перешкоджати незаконному будівництву в дворі свого будинку, отримали тілесні ушкодження від невідомих молодиків.

За словами мешканців будинку № 48-А по вул. Університетській, вони намагалися перешкодити встановленню металевого паркану навколо майбутнього будівельного майданчика, який підходив впритул до під`їздів, відгороджуючи дитячий майданчик.

Вони заявили, що тут, на місці аварійного готелю «Дружба», заплановано зведення висотного будинку, згідно з проектом будівельної корпорації «Менеджмент ассетс компані» («МАКО»), президентом якої є син Президента України, бізнесмен Олександр ЯНУКОВИЧ.

17 червня біля будівлі Донецької міської ради жителі провели акцію протесту, вимагаючи зупинити будівництво, розгорнуте в їхньому дворі забудовниками корпорації «МАКО» до узгодження з ними проекту. В своєму відкритому листі до Донецького міського голови мешканці, зокрема, зажадали обмежити висоту цієї будівлі до 7-9 поверхів; відсунути контур котловану під паркінг на безпечну відстань від довколишніх будинків (не ближче 35-ти метрів) тощо.

У будівельній корпорації «МАКО» офіційно заявили, що працюють лише в рамках чинного законодавства України.

17 червня Ворошиловський районний суд м. Донецька заборонив корпорації «МАКО» проводити земельні та будівельні роботи на території колишнього готелю «Дружба» до винесення рішення за адміністративним позовом, який подали до суду мешканці будинку № 48-а.

20 червня донецька міліція порушила кримінальну справу стосовно одного з активістів, який виступав проти будівництва навколо готелю «Дружба», розгорнутого корпорацією «МАКО». Активіста обвинуватили у вимаганні у представників «МАКО» 7 тис. доларів США за припинення його діяльності щодо провокування людей на акції протесту, затримали й помістили в ІТТ.

Члени ініціативної групи мешканців будинку № 48-а вважають, що цей активіст, їхній товариш Костянтин ЛАВРОВ, затриманий міліцією, «за сфабрикованою справою».