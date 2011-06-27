Політолог: казус Тимошенко руйнує стереотип

Голова правління Інституту української політики Костянтин БОНДАРЕНКО вважає, що європейські політики, дивлячись на Україну «крізь ту призму, яку їм підсовують окремі опозиційні політики», заважають втіленню її амбітних планів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Берліні під час зустрічі з представниками німецьких засобів масової інформації.

Зокрема, відповідаючи на запитання щодо нинішньої ситуації в Україні і заяв окремих європейських - в тому числі і німецьких - політиків про проблеми демократії в Україні, політолог зазначив: «Я знайомий з подібними заявами і розумію, що вони робляться або через щире бажання допомогти Україні, або ж через бажання допомогти Юлії ТИМОШЕНКО, з якою багатьох німецьких політиків зв’язують давні дружні і ділові стосунки. Хоча ставити знак рівності між ТИМОШЕНКО і демократією - велике перебільшення».

За словами політолога, «Ю.ТИМОШЕНКО за своєю суттю не є демократичним політиком. Вона лише використовує демократичні гасла у своїй політичній риториці. На жаль, у 2010 році Україна не мала протистояння між «демократами» і «не демократами» - демократія в Україні має визріти внаслідок внутрішніх соціальних процесів».

Як зазначив К.БОНДАРЕНКО, «нещодавно у Брюсселі мій колега під час круглого столу сказав, що, в принципі, демократія може бути пов`язана з велетенським рівнем корупції. Приклад - афінська демократія часів Перікла. Я би ще додав українську демократію часів ЮЩЕНКА і ТИМОШЕНКО. Але чи це - шлях до Європи? Чи такі стандарти демократії сповідує Європа?».

На думку експерта, нинішній суд над Ю.ТИМОШЕНКО – «це не стільки суд над колишньою прем`єр-міністром, це - спроба зробити перший крок в напрямку очищення суспільства від корупційного минулого».

«Це - прецедент: раніше в Україні політиків не судили за здійснені ними справи. Діяв принцип «рука руку миє» або «ворон воронові ока не виклює». Зараз створюється прецедент, на основі якого будь-який із нинішніх політиків відчуватиме свою відповідальність за скоєне, оскільки казус ТИМОШЕНКО руйнує стереотип безкарності і всепрощення. Принцип «Переможців не судять» більше не діє, бо сьогоднішні переможці завтра можуть бути переможеними», - заявив К.БОНДАРЕНКО.

Резюмуючи сказане, він зазначив: «Сьогодні Україна стоїть перед трьома важливими завданнями. По-перше - це реформи і модернізація суспільства. По-друге - це спроба відірватися від цивілізаційної прикутості до Росії і зробити рішучий крок вбік Європи. По-третє - це намагання подолати корупцію».

«Всі завдання - велетенської ваги. І німецькі політики, які сьогодні намагаються доскіпуватися до дріб`язкових моментів, звертаючи увагу на окремі випадки, а не розглядаючи ситуацію загалом, більше того - дивлячись на Україну крізь ту призму, яку їм підсовують окремі опозиційні політики в Україні, не дають втілитися амбітним планам і проектам, які життєво необхідні Україні», - стверждує політолог.

«Так, - додав К.БОНАРЕНКО, - можна днями і ночами твердити про недосконалість українського правосуддя і при цьому відверто тиснути на суд. Можна говорити про відсутність демократії і підтримувати тих, хто є демократом лише на словах. І що ми отримаємо у результаті? Європа своїми руками відштовхне Україну, посилить Росію, поставить крапку на українських європейських перспективах, дасть можливість Україні і далі розвиватися як суспільству тотальної корупції та відсталості. Чи це є бажаний результат?».

На його думку, «в Україні потрібно захищати не конкретну людину – навіть таку чарівну, як Юлія ТИМОШЕНКО, - а принципи і перспективи».