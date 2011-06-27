"Роснефть" продовжить розвідку на шельфі Чорного моря

Урядова комісія РФ з ПЕК дала згоду на продовження "Роснефти" терміну геологорозвідувальних робіт на чорноморському шельфі, повідомив голова Федерального агентства з надрокористування (Роснадра) РФ Анатолій Ледовських.

"Вони хочуть подовжити термін геологорозвідки до закінчення Олімпіади в Сочі. Зараз є така думка, що буріння якось ускладнить її проведення. Термін геологорозвідки, згідно з ліцензією, закінчується цього року, і ми їм подовжимо. Урядова комісія з ПЕК дала на цю згоду", - сказав Ледовських в інтерв`ю агентству ПРАЙМ.

Президент "Роснефти" Едуард Худайнатов на річних зборах акціонерів 10 червня повідомив, що компанія вестиме геологорозвідку на чорноморському шельфі до 2017 року, початок видобутку до тих пір не планується.

За словами Худайнатова, компанія звернулася в урядову комісію з ПЕК з проханням відстрочити буріння свердловини, яке раніше передбачалося почати в 2012 році. Він зазначив, що нафтокомпанія планує до 2017 року вести геологорозвідувальні роботи на Туапсинському прогині, по Валу Шатського, по південно-чорноморській ділянці.

"Роснефть" і Chevron, нагадує РІА "Новости", в червні 2010 року підписали угоду про співпрацю, в рамках якої мали намір спільно розробляти Західно-чорноморську ліцензійну ділянку, що включає родовище Вал Шатського. Ліцензія на родовища, за умовами угоди, мала залишитися у власності "Роснефти". Chevron брала на себе зобов`язання залучити фінансування в розмірі 1 мільярда доларів на геологорозвідку.

За рік, в червні 2011-го, глава "Роснефти" повідомив, що компанії припинили співпрацю за цим проектом оскільки геологи компаній розійшлися в оцінці перспектив родовища Вал Шатського.