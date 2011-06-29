Біля Печерського суду збираються прихильники Тимошенко
10:01, 29 червня 2011Політика
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Біля входу встановили кілька наметів
Близько 220 прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО зібралися біля Печерського районного суду Києва, де сьогодні розпочнеться перше засідання з розгляду по суті кримінальної справи щодо незаконного підписання у 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.
Як передає кореспондент УНІАН, на Хрещатику біля входу до суду встановлено декілька наметів білого кольору з написом «Юлія Тимошенко».
Також прихильники екс-прем’єра тримають як національні прапори, так і прапори партії «Батьківщини».
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