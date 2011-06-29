Біля Печерського суду збираються прихильники Тимошенко

Близько 220 прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО зібралися біля Печерського районного суду Києва, де сьогодні розпочнеться перше засідання з розгляду по суті кримінальної справи щодо незаконного підписання у 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, на Хрещатику біля входу до суду встановлено декілька наметів білого кольору з написом «Юлія Тимошенко».

Також прихильники екс-прем’єра тримають як національні прапори, так і прапори партії «Батьківщини».