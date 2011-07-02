Яценюк вимагає дати Тимошенко і Луценку не менше трьох суддів

Народний депутат, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує внести зміни до кримінально-процесуально законодавства, які дозволять розглядати справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА колегією з трьох суддів, а не одним суддею.

Відповідний проект змін до Кримінально-процесуального кодексу України А.ЯЦЕНЮК зареєстрував у парламенті 1 липня, повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін».

«Сьогодні в Україні основним принципом судової системи стала презумпція винуватості. Сьогодні ще до обвинувального вироку людей просто в залі суду виставляють злочинцями. Причому рішення про зміну судді приймає сам суддя, якого хочуть змінити, і механізму оскарження цього принципу не існує», - пояснив мету свого законопроекту А.ЯЦЕНЮК.

Він переконаний, що справи про тяжкі злочини, які передбачають ув’язнення людини на понад 5 років, не можуть розглядатися одним суддею: «Особливо це неприпустимо в тих випадках, коли цей суддя не має досвіду, має сумнівний послужний список, і при цьому відсутній механізм його відводу. Як, наприклад, в процесі судового розгляду в справі Юлії ТИМОШЕНКО».

Лідер «Фронту Змін» нагадав, що в Конституції існує норма про суд присяжних. Проте сьогодні вона не введена в дію, адже немає відповідного закону, і сподіватися на його прийняття за нинішньої влади не доводиться. «Невиконання прямих конституційних норм остаточно нівелює як Конституцію, так і систему правосуддя загалом», - зазначив він.

«За відсутності суду присяжних одноособовий розгляд суддею справ, термін ув’язнення по яких передбачає понад 5 років, просто неприпустимий. Тому вимагаю, аби парламент негайно розглянув і ухвалив зміни до Кримінально-процесуального кодексу задля забезпечення в країні справедливості й верховенства права, забезпечення права людини гідно захищатися в суді, а не бути в ньому тільки обвинуваченим», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК також вимагає заслухати в Верховній Раді звіт щодо забезпечення законності та неупередженості при розгляді кримінальних справ відносно Ю.ЛУЦЕНКА та Ю.ТИМОШЕНКО представника Генеральної прокуратури, інформацію голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Леоніда ФЕСЕНКА. Лідер «Фронту Змін» також вимагає, щоб парламент звернувся до Вищої ради юстиції з пропозицією ініціювати перевірку дотримання суддями Печерського районного суду Києва вимог законності при розгляді кримінальних справ відносно Ю.ЛУЦЕНКА та Ю.ТИМОШЕНКО. У проекті постанови, зареєстрованій в парламенті 1 липня, А.ЯЦЕНЮК пропонує заслухати цю інформацію в п’ятницю, 8 липня.